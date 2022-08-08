الإفتاء: إلزام الآباء بالرعاية الصحية لأبنائهم ومنها التطعيمات

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر حسابها على «فيسبوك» فتوى قبل قليل، تتناول موضوع إلزام الآباء بالرعاية الصحية لأبنائهم ومنها التطعيمات التي تقدمها الجهات المختصة.

دار الإفتاء

وقالت دار الإفتاء في تدوينة لها: رعاية الأبناء صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أو مَن يتولَّى مسئولية رعايتهم؛ فلا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال، ومن جملة الرعاية الواجبة متابعة أخذ التطعيمات التي تُقدِّمها الجهات المختصة.

أساليب الوقاية من الأمراض

وواصلت دار الإفتاء في منشورها: تَقرَّر أَنَّ الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجبٌ على مَن يخشى الإصابة بها؛ وذلك حفاظًا على حياتهم، وحمايةً لأبدانهم من الأمراض وللمجتمع من تحمُّل تَبِعات المرض وآثار تطبيبه، وتكاليف علاجه.