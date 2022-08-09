معهد تكنولوجيا المعلومات: تخصصات جديدة في الذكاء الصناعي والأمن السيبراني

قال الدكتور محمد عدلي، المتحدث باسم معهد تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تهتم بالشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم لوظائف المستقبل وإعداد الكوادر البشرية الشابة للمشاركة في المشروعات القومية، وإيمان الدولة بدور التكنولوجيا في حل مشكلاتنا الاجتماعية والصحية والبيئية والفنية بشكل عام، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات بدأت في استخدام التدريب ضمن استراتيجيتها ووضع ميزانية تتضاعف من أجل التدريب لتخريج أعداد كبيرة من المتدربين.

برنامج تدريبي متاح للمتقدمين الجدد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

وأوضح «عدلي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «dmc»، أن هناك برنامج تدريبي متاح للمتقدمين الجدد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، لافتا إلى أن عدد تخصصات المعهد زاد بشكل كبير وتميزت بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتصميم وتطوير الألعاب والمواقع وتطبيقات الموبايل لتغطية كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

منحة التعليم التكنولوجي الاحترافي

وأشار الدكتور محمد عدلي، إلى أن المعهد من خلال فروعه على مستوى الجمهورية يقدم منحة التعليم التكنولوجي الاحترافي من خلال فروع المعهد على مستوى الجمهورية لخريجي جميع الكليات، ويخضع الطالب لاختبارات قبل قبوله في المنحة وبعدها يتقاضى الخريج أجرا على تدريبية ويتم توفير فرصة عمل لتخريجي المعهد.

وأكد المتحدث باسم معهد تكنولوجيا المعلومات، أن المعهد يدعو الآباء بالاستماع إلى أبنائهم فالمجموع ليس كل شيء، والكثير من الطلاب جاءوا للمعهد من أجل البحث عن الشغف وحب العمل، «الخريجين منهم اللي اشتغل في شركه ومنهم اللي كمل دراسة والباقي فتح مشروعات، والثانوية العامة مش نهاية العالم»، لافتا إلى أن التخصصات المختلفة حاليا تتطلب اهتماما خاصة من الدارس، بالإضافة لمنحة الـ3 أشهر التي تقدم بشكل ربع سنوي لتحويل الشباب إلى مهنين أو فرى لانس، بجانب مساعدهم وتعريفهم بمهام رجال الأعمال.