رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة «أدبتنا الدنيا»: «ممنوعة لأي اتنين انفصلوا»

روج الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيته الجديدة «أدبتنا الدنيا».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلا: «الأغنية دي ممنوعة لأي اتنين انفصلوا اللهم بلغت، ميعادنا الساعة 7 إن شاء الله».

أغنية شوفت الحقيقة

طرح الفنان رامي جمال، أمس أغنيته الجديدة «شوفت الحقيقة»، أحدث أغنيات ألبومه يستاهل بوستين، على قناته بـ«يوتيوب».

وروج رامي جمال للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «أيوة قولت وكنت بقصد وقتها.. إن صعب أعيش حياة غير جنب منكو، النهاردة عاتبت نفسي ولومتها.. واكتشفت أن الحياة في البعد عنك».

وأضاف «جمال»: «اسمع أغنية رامي جمال الجديدة شوفت الحقيقة، دلوقتي على قناتنا على يوتيوب، إنتاج نجوم ريكوردز، كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تصوير شادي قاسم، ستايلست ناريمان».