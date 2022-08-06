فتاة تحاول إنهاء حياتها بتناول «حبة الغلة» بالدقهلية.. حالتها غير مستقرة

أقدمت طالبة على محاولة التخلص من حياتها، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، وتناولت أحد الأقراص الكيماوية السامة «حبة الغلة»، في قرية «ميت طاهر»، التابعة لمركز منية النصر، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي، حيث تم وضعها تحت الرعاية الطبية، وأكد الأطباء أن حالتها الصحية «غير مستقرة».

طالبة تتناول قرصا ساما

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول الطالبة «شروق م. ص.»، 19 سنة، مقيمة بقرية «ميت طاهر»، مصابة بحاله تسمم، إثر تناولها قرص كيماوي سام «حبة الغلة».

نقل الطالبة لمستشفى منية النصر المركزي

انتقلت مباحث منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالبة المصابة اختفت عن أعين أهلها لفترة بسيطة، لتظهر بعدها وهي في حالة إعياء شديد، وأكدت لهم أنها تناولت ‏«حبة الغلة السامة» للتخلص من حياتها.

وأكد مصدر طبي أن حالة الطالبة غير مستقرة، وتم دخولها غرفة العناية المركزة، ويجري عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل ربة منزل في مشاجرة مع جارتها بنبروه

من جهة أخرى، لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية مصرعها متأثرةً بإصابات في الرأس على يد جارتها، في مشاجرة بينهما، بسبب لعب الأطفال بقرية «تيرة»، التابعة لمركز نبروه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، لمنع حدوث أي خلاف جديد بين طرفي المشكلة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.