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أربعيني ينهي حياته شنقا بسبب خلافات مع زوجته في شبرا الخيمة

كتب:

خالد فهمي
09:34 ص | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
سيارة إسعاف ــ صورة أرشيفية

سيارة إسعاف ــ صورة أرشيفية

أنهى رجل أربعيني حياته شنقًا بسبب خلافات زوجية في شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زوجة المتوفى وباقي أفراد أسرته لسماع أقوالهم.

جثة معلقة في السقف

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغا بالعثور على شخص مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أشرف ب ع» في العقد الرابع من العمر، معلقة في سقف غرفة نومه.

وبالفحص تبين خلو الجسم من ثمة إصابات ظاهرية سوى إصابة حول الرقبة جراء الحبل الذي استخدمه المتوفى في تنفيذ الواقعة، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتبين أن المتوفى كان خلافات مع زوجته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

الأزهر يحرم الانتحار

 في سياق متصل، شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك. 

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بقلم خالد فهمي