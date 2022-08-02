شاب ينهي حياته بحبة الغلة في ظروف غامضة بمدينة بدر

تكثف الأجهزة في القاهرة جهودها؛ لكشف غموض وفاة شاب بسبب تناوله حبة الغلة في ظروف غامضة في مدينة بدر، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغًا بوفاة شاب، إثر تناوله حبة حفظ الغلال في مدينة بدر، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «شريف.ع.غ» 35 عاما، وتبين أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

ورجحت التحريات أنّه لا توجد شبهه جنائية، وأضافت التحريات أنّ الشاب المتوفى بسبب دخوله في أزمة نفسية، وقرر التخلص من حياته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

مصرع شاب في أثناء التنقيب عن الآثار في عين شمس

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب في أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة عين شمس، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وشارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.