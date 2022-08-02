مسن ينهي حياته بسبب خلافات زوجية ببولاق أبو العلا: «رمى نفسه في النيل»

أنهي مسن حياته بالقفز في نهر النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بسبب خلافات زوجية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة في نهر النيل

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة طافية في نهر النيل بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تم التنسيق مع شرطة الأنقاذ النهري وتمطنت من إنتسال الجثة ، وبتفتيش الجثة عثر علي بطاقة رقم قومي الخاصة به وتبين انه يدعي ياسر ك ع 48 سنة.

لا شبهة جنائية في الحادث

وبالفحص تبين أن صاحب الجثة يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كمات تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن لا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات بأن خلافات زوجية دفعت المتوفى للقفز في مياة النيل للتخلص من حياته ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وتؤكد «الوطن»، أن الانتحار وإنهاء الحياة ليس حلاً للمشاكل والضغوط النفسية التي يتعرض لها الشخص، وهناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.