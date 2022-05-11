مدير مشروع مثلث ماسبيرو: تسليم وحدات الإسكان البديل كاملة التشطيب

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أنَّ الوحدات السكنية ببرجي «الإسكان البديل» سيتمّ تسليمها لمستحقيها كاملة التشطيب والمرافق أي جاهزة للسكن الفوري.

وأشار مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أنَّ وحدات برجي «الإسكان البديل» سيتمّ تسليمها لسكان المنطقة الذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة عقب الانتهاء من تطويرها.

النسبة المتبقية من مشروع أبراج «الإسكان البديل» 10%

وأوضح «سليم»، أنَّ مهمة تسليم الوحدات السكنية بأبراج «الإسكان البديل» بالمشروع تعود لمحافظة القاهرة، فهي التي ستتواصل مع المواطنين المستحقين، ومن ثم تسلمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم.

وأضاف مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أنَّ النسبة المتبقية من مشروع أبراج «الإسكان البديل»، تبلغ نحو 10%، وتتمثل في مرحلة التشطيبات النهائية والواجهات داخل المشروع.

وأوضح أنَّ بداية العمل في تنفيذ مشروع أبراج مثلث ماسبيرو، كانت في يونيو 2019، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير سكن آمن للمواطنين، وذلك على مساحة نحو 6.2 فدان، لمشروع الإسكان البديل.

كما أشار إلى أنَّ مشروع الإسكان البديل بالمنطقة يتكون من برجين بارتفاع 18 طابقا، يتكون كل برج من 5 بنايات متصلة، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.

يجري العمل على ترقيم الوحدات بأبراج الإسكان البديل

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أنَّه حاليًا يجرى العمل على ترقيم الوحدات السكنية، ببرجي الإسكان البديل بالمنطقة، وإبلاغ محافظة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي توزع الوحدات على السكان المستحقين، والذين سيعودون مرة أخرى للمنطقة للسكن داخل البرجين.

وعن نظام التسكين داخل مشروع أبراج «مثلث ماسبيرو»، أوضح «سليم»، أنَّ نظام التسكين بوحدات «الإسكان البديل» ستكون بنظام «الإيجار التمليكي»، وسيتمّ سداد الإيجار لمدة 30 سنة وبعدها تصبح الشقة ملكاً للساكن، والإيجار سيزيد كل عام بنسبة بسيطة وقيمة الإيجار 900 جنيه.