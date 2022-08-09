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«القوى العاملة»: تعيين 442 شابا وصرف منح لـ35 عاملا في الفيوم

كتب:

ماهر هنداوي
10:55 ص | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 32 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم ، وصرف 1131 جنيها رعاية صحية لـ20 عاملا، فضلًا عن تسجيل 10 عمال جدد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية تعيّن 442  شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 7 شباب من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1491 من راغبي عمل منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة، فضلا عن استخراج 286 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

39 محضرا للمنشآت المخالفة

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، في تقريرها للوزير عما أنجاز خلال شهر  يوليو الماضي، إنّ المديرية في مجال التفتيش العمالي، فتشت على 214 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة،  فضلًا عن عمل 5 حملات تفتيشية على 5 منشآت، وعقد ندوة توعية.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 73 منشأة، يعمل بها 1798 عاملًا، وأسفر عن تحرير 33 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 6 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إحالة 9 شكاوى للقضاء

أما في مجال علاقات العمل، تلقى المديرية 25 شكوى عمالية أحيلت 9 شكاوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين، وتبقى 14 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.