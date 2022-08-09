منح جامعة الجلالة الأهلية 2022.. اعرف نسبتها وتفاصيل الحصول عليها

كشف الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن تفاصيل المنح الدراسية المقدمة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنه يجرى حالياً حصرها وضوابط الحصول عليها تمهيداً لإعلانها للطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة لاستقبال الدراسة.

وأضاف «الشناوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن منح جامعة الجلالة الأهلية لن تقل عن 10% من نسبة المقبولين بالجامعة، موضحاً أن المنح تكون تخفيض جزئي في المصروفات الدراسية أو إعفاء كامل منها، كما أنها تمنح للمتفوقين والمتميزين.

برامج جامعة الجلالة الأهلية

وأكد الدكتور محمد الشناوي، أن جامعة الجلالة، حريصة على توفير تعليم بمستوى متميز لجميع الطلاب من خلال البرامج الدراسية المتخصصة، موضحاً أنها تواكب احتياجات سوق العمل.

ونوه القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى أن مجالات وبرامج الجامعة كثيرة، حيث تشمل الفنون والتصميم، أفلام الرسوم المتحركة، العمارة الداخلية، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تصميم الأزياء والمنسوجات، تصميم الجرافيك وهندسة العمارة والذي يشمل برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية وبرنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

هندسة الذكاء الاصطناعي أحد برامج جامعة الجلالة الأهلية

كما تشمل أقسام الجامعة مجالات الإنتاج الإعلامي الذي يشمل الإنتاج التليفزيوني والعلوم الإدارية حيث يضم نظم معلومات الأعمال وبرنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد وبرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، كما تضم الرعاية الطبية وتشمل برامج في مجال الطب وطب الأسنان ومجال الصيدلة ومجال العلاج الطبيعي ومجال التمريض ومجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

بينما يشمل مجال الهندسة برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة وهندسة المواد والتصنيع وبرنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية ومجال علوم وهندسة الحاسب وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة الحاسب وفي مجال علوم الحاسب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية وبرنامج علوم الحاسب.