«موافي» تكشف تفاصيل برنامج المنح الدراسية لـ140 طالبا بالثانوية العامة

قالت أمال موافي، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنّ البرنامج تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع 8 جامعات حكومية وخاصة وأهلية، بدأ في عام 2020 وسينتهي في 2030، ويستهدف تقديم المنح لـ700 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية في أول 5 أعوام.

موافي: البرنامج يركز على قطاعات أساسية هي المياه والطاقة والزراعة

وأضافت «موافي»، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن البرنامج يركز على قطاعات أساسية هي المياه والطاقة والزراعة والتمريض، إذ أن فرص العمل في المستقبل من خلالها كبيرة جدا وبخاصة في ظل تغير المناخ.

موافي: هناك احتياجات كثيرة لها في سوق العمل

وتابعت، أن هناك احتياجات كثيرة لها في سوق العمل، لا سيما في مصر والعالم أجمع، ويتم تقديم 700 منحة على مدار 5 سنوات، كل سنة 140 طالبا وطالبة، وسيكون أخر موعد للتقديم هذا العام 24 يونيو، حيث تستهدف طلاب الثانوي العام من المدارس الحكومية والتجريبية ويجب أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلا على نسبة نجاح تفوق 85% في الثانوية بالدور الأول.

وأشارت، إلى أنّ المنحة تستهدف الاستثمار في البشر بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية مثل القاهرة وعين شمس والإسكندرية ومدينة زويل للابتكار والتكنولوجيا وجامعة العلمين الدولية وجامعة بدر، حيث يتم التركيز على البرامج الخاصة المقدمة باللغة الإنجليزية مثل الساعات المعتمدة حيث يتكفل البرنامج بمصروفات الطلاب والطالبات، لأنه يستهدف الطلاب الأكثر احتياجا.