سعر اليورو اليوم الاثنين 8-8-2022 في البنوك المصرية

مازال سعر العملة الأوربية الأولى، اليورو، يلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب رجال الأعمال، الذين يعتمدون فى كثير من أعمالهم الخارجية على التعامل بالعملات الأجنبية، منها سعر اليورو.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» سعر اليورو اليوم الاثنين، داخل البنك التجاري الدولي، وكلا من بنك مصر وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو بالمصرف المتحد نحو 19.64 جنيه للبيع و19.35 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم، وسجل اليورو في بنك مصر 19.38 جنيه للشراء و19.49 للبيع وفق موقع البنك، كما سجل اليورو ببنك الإسكندرية 19.64 جنيه للبيع ونحو 19.34 جنيه للشراء وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس، سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.41 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس، وسجل سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.49 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر بداية تعاملات وردت صباح اليوم الاثنين.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وداخل بنك قناة السويس، سجل صباح اليوم الاثنين سعر اليورو نحو 19.36 جنيه لعمليات الشراء و19.52 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك مع بداية تعاملات اليوم.