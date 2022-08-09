سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-8-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر اليورو في البنوك المختلفة اهتماما كبيرا من المواطنين، إذ إنّه من أبرز العملات التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث المختلفة، لمعرفة سعره مقارنة بالجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» في البنوك المختلفة سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 19.47 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع كما سجل اليورو في بنك مصر 19.38 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.49 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل سعر اليورو نحو 19.46 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.54 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو بالمصرف المتحد نحو 19.57 جنيه للبيع و19.48 جنيه للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس.

سعر اليورو في بنك مصر

و في بنك مصر سجل اليورو نحو 19.46 جنيه للشراء و19.54 للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل اليورو ببنك الإسكندرية 19.53 جنيه للبيع ونحو 19.37 جنيه للشراء وفق تحديث صباح اليوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو نحو 19.44 جنيه لعمليات الشراء و19.57 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك صباح اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني للبنك، وسجل الدولار في بنك قناة السويس، 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس.