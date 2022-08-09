محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد «ع الزيرو»: «أول لقاء سينمائي مع نيللي كريم»

تصدر فيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن بدء تصوير الفيلم، الذي تشاركه بطولته الفنانة نيللي كريم.

بدء تصوير فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان

وكان المخرج ماندو العدل، أعلن بدء التصوير من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورة من بدء التصوير وعلق عليها قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم ع الزيرو، تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، محمد رمضان و نيللي كريم، و نجوم كتير، يا كريم يارب».

محمد رمضان يروج لفيلم ع الزيرو

كما حرص محمد رمضان على الترويج للفيلم، ونشر صورة من بداية التصوير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «بسم الله بدأنا فيلم ع الزيرو إنتاج جمال العدل تأليف د/مدحت العدل إخراج محمد العدل».

وتابع: «مبسوط بأول لقاء سينمائي بالنجمة نيللي كريم ومبسوط بوجودي مع باقي نجوم الفيلم ثقة في الله نجاح».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «المشوار» الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2022، وشاركه بطولته عدد من الفنانين، وهم دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، كارولين خليل، سيد رجب، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

كما تألق خلال الفترة الماضية في طرح عدد من الأغاني التي لاقت قبولا من الجمهور، منها أغنية تنطيط التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي حصدت 24 مليون مشاهدة، فضلا عن أغنية «بلالين» التي حصدت 8.2 مليون مشاهدة.