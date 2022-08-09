مصدر بالتعليم عن نشر نتائج طلاب بالثانوية عبر السوشيال: نراجع كنترول أسيوط

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ التحقيقات التي تجريها الوزارة حول نتائج بعض طلاب الثانوية العامة في صعيد مصر، تتمّ على مستوى عالٍ، ومن أكثر من جهة، فهناك تعاون بين الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة، والإدارة العامة للامتحانات، والكنترول المركزي في مدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى كنترول أسيوط المعني بامتحانات الثانوية العامة لمحافظات جنوب مصر.

مراجعة كنترول أسيوط للكشف عن حقيقة النتائج

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ الوزارة لم تتأكد بعد من حدوث واقعة غش جماعي في هذه اللجان، لكنه يجرى حاليًا مراجعة كنترول أسيوط للكشف عن حقيقة الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل هي بالفعل مدرجة في الصف الثالث الثانوي أم لا؟ وإذا كانت مدرجة فما هي الدرجات الحقيقية التي حصلوا عليها، ثم بعد ذلك تبدأ التحقيقات الرسمية.

وقف إجراءات نجاح الطلاب حال التأكد من الواقعة

أضاف المصدر، أنَّ الوزارة لن تتردد في وقف إجراءات نجاح الطلاب إذا تأكدت من حدوث وقائع غش جماعي في هذه اللجان، وهذا إجراء قانوني بحت، ويحق للوزارة فعل ذلك، مضيفًا أنَّ نتيجة التحقيقات وحدها ستكون الفيصل، لكن التحقيق في مثل هذه الوقائع يأخذ بعض الوقت، لحاجة الوزارة في تدقيق المعلومات، وعدم تعرض أي طالب للظلم، إضافة لأنّها لن تصمت على وقائع مثبتة بحدوث الغش.

تحقيقات مع ملاحظي ورؤساء اللجان هذه اللجان

ولفت إلى أنَّه حال التأكّد من صحة النتائج المتداولة، ستكون هناك تحقيقات مع ملاحظي هذه اللجان، ورؤسائها، لمعرفة ما كان يحدث وقت الامتحانات، وهل بالفعل شهدت حالات غش «خارجة عن إرادة الملاحظين ورؤساء اللجان من عدمه»، مضيفًا أنَّ هناك جهات أخرى معنية تشارك في التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، وسيكون هناك بيانًا إعلاميًا رسميًا بتفصيل ما حدث لإبلاغ الرأي العام بالحقيقة.