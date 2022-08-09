أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات ومكاسب سوقية 3.2 مليار جنيه

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.29% إلى مستوى 10077 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.4%، عند مستوى 2019.33 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.38%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.38%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2949.26 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.3% عند مستوى 1828.23 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 253.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 25.9 مليون سهم عبر تنفيذ 2.532 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 118 سهمًا، ارتفع 21 سهمًا، فيما انخفض سهمًا واحدا واستقر 95 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 3.2 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 3.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 671.486 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، أنَّ نجاح مؤشر البورصة الرئيسي في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10200 نقطة مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، وفي حالة عدم نجاح المؤشر في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 10000 قد يختبر مستوى الدعم الثاني 9800 نقطة.

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فيتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.