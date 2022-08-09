«ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا 2022

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2022-2023 اعتبارا من 1/8/2022 إلى 31/8/2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة

وأوضحت أن باب القبول سيفتح لعدد من الدبلومات، وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، ودبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية، ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ودكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة.

وأوضحت سلوى رشاد، أن برنامج تكنولوجيا الترجمة الذي تم تفعيله العام الماضي من البرامج المستحدثة بغرض مواكبة متطلبات سوق العمل والإلمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة، ويعد من أكثر البرامج التي تجد إقبالا ملحوظا من بين الطلاب.

تفعيل برنامج تكنولوجيا الترجمة العام المقبل بقسم اللغة الفرنسية

وأشار أشرف عطية، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ برنامج تكنولوجيا الترجمة سيفعل العام المقبل بقسم اللغة الفرنسية؛ ليجمع الطالب بين مهارات الترجمة وتطبيقات الحاسب الآلي، مؤكدا أنّ برامج الدراسات العليا تهدف إلى تعميق وصقل معارف ومهارات الطلاب في التخصصات المختلفة، والتي تشمل اللغة والأدب والترجمة.

ويتم التقديم لبرامج الدراسات العليا هذا العام إليكترونيا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كل الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط.

وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم، والدكتوراة اعتبارا من 3 وحتى 6 سبتمبر 2022.