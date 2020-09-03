7 مميزات لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية للغة الإنجليزية بجامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان فتح باب التقدم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية، والذي يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية، في ظل اهتمام جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالبرامج الجديدة التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب.

تستعرض "الوطن" مميزات برنامج ليسانس الترجمة الفورية اللغة الإنجليزية جامعة حلوان

لماذا برنامج ليسانس الترجمة الفورية اللغة الإنجليزية؟

يهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتجرى الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

مدة الدراسة في ليسانس الترجمة الفورية اللغة الإنجليزية

تكون مدة الدراسة 4 سنوات على 8 فصول دراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

شروط القبول في ليسانس الترجمة الفورية اللغة الإنجليزية

يجتاز الطالب امتحان القبول.

يمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

مميزات برنامج ليسانس الترجمة الفورية اللغة الإنجليزية

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:

1- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم.

2- إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية الي اللغة العربية والعكس.

3- اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى (ألماني - فرنسي).

4- امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

5- يدرس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة.

6- يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

7- وجود مخططات اختيارية ما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.