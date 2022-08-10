قبل إعلان التنسيق.. اعرف معاهد الهندسة المعترف بها من التعليم العالي

دراسة الهندسة يمثل حلم لكثير من طلبة الثانوية العامة 2022، إلا أنه منذ ظهور النتائج النهائية السبت الماضي، وعدد كبير لم يحالفه الحظ للإلتحاق بكليات الهندسة، وعليه وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية الحصول على تلك الشهادة، من خلال مجموعة من المعاهد العليا الخاصة المعتمدة لديها.

ووفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا 178 معهدًا، موزعة على 8 قطاعات أكاديمية مُتخصصة (هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة إجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعة).

وجاءت تفاصيل المعاهد الخاصة العليا الهندسية المعتمدة والتي وصل عددها على مستوى الجمهورية، قرابة 56 معهد على النحو التالي:

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة- جيزة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه - الجيزة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

- المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

- معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة - الإسكندرية.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق.

- المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر.

- المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

- معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية.

- المعهد الكندي العالى لـ الهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

- المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي لتكنولوجا النقل وردان الجيزة.