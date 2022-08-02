مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، تشغل بال أولياء الأمور والطلاب بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية، وإعلان وزارة التعليم العالي موعد بداية العام الدراسي الجديد والخطة الدراسية كاملة، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للجامعات اعتباراً من أول أكتوبر المقبل حضورياً وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بجامعة 6 أكتوبر

تضم جامعة 6 أكتوبر 2022-2023 عددًا من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة أهمها كلية الطب والجراحة وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية التمريض وكلية الهندسة وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب وكلية الفنون التطبيقية وكلية الإعلام وفنون الاتصال وكلية الاقتصاد وكلية الإدارة وكلية اللغات والترجمة وكلية التربية وكلية السياحة والفنادق وكلية الدراسات العليا.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2022-2023

- كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج «الفارم دي» 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.

- كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 أللف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.

- بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.

- كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.

- كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

اتفاقيات دولية مع الجامعات الأجنبية

ونوهت جامعة 6 أكتوبر عبر موقعها الرسمي، إلى أنَّ قيمة ملف التقدم 1500 جنيه و100 جنيه لمركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لافته إلى أنَّ جميع الدرجات التي تمنحها معتمدة ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ويقدر عدد الطلاب بنحو 2500 طالب ومنهم 1500 طالب وطالبة من الطلاب الوافدين وترتبط الجامعة باتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من الجامعات الأجنبية والمحلية.

وأوضحت جامعة 6 أكتوبر 2022-2023، أنَّه من خلال الاتفاقيات التي عقدتها مع عدد من الجامعات الدولية استطاعت الجامعة أنَّ توفر للخريجين الالتحاق بالدراسات العليا في مختلف التخصصات، لافتة إلى أنَّ كلية الصيدلة تعد أول كلية صيدلة خاصة تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكّدت الجامعة، أنَّه تمّ اعتماد كلية اللغات والترجمة وقسم الأجهزة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الطب والجراحة وكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب وكلية السياحة والفنادق وحصلت كلية الطب أيضاً على الاعتماد والجودة.