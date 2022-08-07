أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 7-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تشهد أسعار العملات في البنوك المختلفة مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني، اهتماما كبيرا من المواطنين، رغبة في متابعة العملات النقدية المختلفة أمام الجنيه المصري، حيث تختلف الأسعار من بنك لآخر وفق الموقع الإكلتروني الرسمي لكل بنك.

واليوم الأحد الموافق 7 أغسطس تستعرض جريدة «الوطن» أسعار العملات في البنك الأهلي ومصر والمصرف المتحد والإسكندرية وغيرها من البنوك العاملة وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في نك مصر نحو 19.08 جنيه للبيع و19.14 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك المركزي نحو 19.07 جنيه للشراء و19.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.06 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجلت العملة الأمريكية نحو 19.08 جنيه للبيع و19.14 جنيه للشراء،

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووصل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.35 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.35 جنيه للشراء و19.64 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.32 جنيه للبيع و19.64 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في البنك االتجاري الدولي نحو 19.64 جنيه للبيع و19.37 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.05 جنيه للشراء 23.15 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.90 جنيه للشراء مقابل 23.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.90 جنيه للشراء مقابل 23.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.09 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.