أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 6-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يبحث الكثير من المواطنين من عملاء البنوك المختلفة مثل الأهلي ومصر والمصرف المتحد والإسكندرية وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن قيمة بيع وشراء الدولار واليورو فضلًا عن باقي أسعار العملات اليوم السبت، التي شهد الكثير منها استقرارًا.

واليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، يعرض موقع «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية مثل الدولار واليورو، والريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

داخل بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم السبت نحو 19.05 جنيه للبيع و19.11 جنيه للشراء، أما داخل البنك الأهلي المصري وخلال التعاملات التي وردت قبل اليوم، سجل نحو 19.05جنيه للبيع و19.11 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في البنك المركزي نحو 19.03 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.03 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وعن العملة المتداولة في المملكة المتحدة، فسجل الجنيه الإسترليني قيمة في البنك المركزي وصلت لنحو 23.21 جنيه للشراء 23.35 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبشأن عملة الاتحاد الأوروبي، وصل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وسجلت عملة اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر اليورو 19.31 جنيه للبيع و19.51 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.51 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وأخيرًا وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 5.09 جنيه للبيع و5.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي نحو في البنك الأهلي نحو 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء.