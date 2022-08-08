تفاصيل مصرع أربعيني في حادث تصادم على دائري الفيوم

لقي أربعيني مصرعه، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ودراجة نارية على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتحديداً بمدخل منشأة عبد الله، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت به السيارة بقوة أثناء قيادته دراجة نارية فسقط أرضاً وارتطم رأسه بالأسفلت، وأصيب بنزيف حاد وسالت دماءه على الأسفلت، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، فيما تجمهر الأهالي بمحيط الحادث، واستغاثوا بالشرطة والإسعاف التي هرعت على الفور إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بمصرع أربعيني

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغاً من أهالي منشأة عبد الله بنطاق المركز، بوقوع حادث تصادم مروّع ومصرع شخص في الحادث.

معاينة الشرطة للحادث

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان الحادث، بمدخل منشأة عبد الله من الطريق الدائري الذي يحيط مدينة الفيوم، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودرجة نارية بسبب السرعة الزائدة، ووجود متوفي في العقد الرابع من العمر كان يستقل الدراجة النارية.

تحديد هوية المتوفي

وتبين أن المتوفي يدعى «حمودة.ع»، 45 سنة، ومقيم بمنطقة عين السللين بنطاق مركز شرطة سنورس، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أنّ أسرته رفضوا وأصروا على نقله إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي بالقرب من سكنهم ليتمكنوا من إنهاء تصاريح الدفن وتسلم جثمانه وتشييعه إلى مثواه الأخير بأقصى سرعة قائلين «إكرام الميت دفنه».

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.