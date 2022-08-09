«حياة كريمة» تنتهي من مشروعات المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 95%.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم 60 مليون مواطن مصري»، وتضمن التقرير نجاح حياة كريمة في إحداث تغيير جذري في شكل العديد من قرى مصر خلال عام ونصف فقط منذ بداية الإعلان عنها، حيث وصل معدل الإنجاز في المرحلة الأولى منها إلى 95%، وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

المبادرة دشنت حوارات مجتمعية مع سكان الريف

وتستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجات على مستوى الجمهورية وتتضمن شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية، كما أن المبادرة قامت بعمل حوارات مجتمعية مع سكان الريف لتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطن وتلبية مطالبه.

مليون مواطن مستفيد في القرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية

وتعمل المبادرة على تنفيذ المشروعات وفقا لرؤية واحتياجات المواطن وتعتبر على رأس أجندة الدولة المصرية، وفي مقدمة وأولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبخاصة أنها تخدم 60 مليون مواطن في القرى والمراكز التي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية.

توفير فرص عمل مستدامة للشباب

وتسعى المبادرة الرئاسية إلى تحقيق التنمية الشاملة بمستوياتها كافة التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالي الريف وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.