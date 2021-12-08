رئيس «مياه الفيوم» يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز يوسف الصديق

نظم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، والتي تشمل مركزين بالمحافظة في المرحلة الأولى من المبادرة، وهما مركزا يوسف الصديق وإطسا، حيث رافقه خلال الجولة كل من المهندس مجدي صبحي مستشار رئيس الشركة لمشروعات حياة كريمة، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات، والمهندس سامي كامل رئيس قطاع المياه.

تفقد خزان ورافع كحك

وتفقد رئيس شركة مياه الفيوم، أعمال إنشاء خزان ورافع كحك والذي يبلغ تكلفة إنشاؤه ما يقرب من 43 مليون جنيه، وبطاقة تصميمية تقدر بنحو 7 آلاف متر مكعب، بتصرف طلمبات 250 لتر في الثانية، ويعمل على تحسين وزيادة ضغوط مياه الشرب في قرى كحك بحري بمركز يوسف الصديق.

إنشاء خط مياه شرب 710 مم

كما تفقد عبد الجليل، أعمال إنشاء خط مياه الشرب قطر 710 مم نوع بولي إيثلين ويبلغ طوله نحو 6 كيلو أمتار، ومساره يبدأ من أبشواي حتى العوني بكحك، وذلك بهدف زيادة ضغوط مياه الشرب في قرى كحك بحري، والذي يتم إنشاؤه ضمن حياة كريمة.

مد وتدعيم وإحلال الخطوط

وقال محمد جمعة المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّ الجولة شملت تفقدت أعمال المد والتدعيم والإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحي بقرية قوته، حيث تبلغ حجم الأعمال فيها طبقاً للخطة الموضوعة نحو 6500 متر طولي مواسير بلاستيك أقطار 200، و250، و400، و450 مم هذا بجانب أعمال المد والتدعيم لقرى الشواشنه بطول 3500 متر وكحك بطول 11 كيلو متر.

الإسراع في تنفيذ المشروعات

وأضاف جمعة، أنّ رئيس الشركة، أصدر تعليماته للجهات المنفذة للمشروعات في قرى حياة كريمة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات من خلال خطط زمنية محددة لقياسها ومقارنتها بنسب التنفيذ على الأرض من أجل تقديم خدمة ومنتج جيد يناسب تطلعات وطموحات المواطنين، بجانب توفير كافة الاعتمادات المالية وتسهيل كافة الإجراءات التي تساعد على الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال في موعدها المحدد.