«التعليم العالي»: 20 ألف جنيه تكلفة الدراسة في الجامعات التكنولوجية سنويا

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب التعليم الفني محظوظون بانتشار الكثير من الجامعات المختلفة، التي وصلت إلى 100 جامعة في ظل خطة قوية للدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية من أجل الوصول لهذا التطور ودخول برامج جديدة في الكليات بجانب إضافة بعض الجامعات ضمن التصنيفات العالمية المرموقة، مشيرا إلى أن تكلفة الدرساة بالجامعات التكنولوجية 20 ألف جنيه سنويا.

تنوع كبير في الجامعات بمصر

وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر الجديدة»، على فضائية «etc» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن هناك جامعات حكومية وخاصة أهلية وتكنولوجية وأفرع أجنبية للجامعات بجانب انضمام 12 جامعة أهلية و7 تكنولوجية هذا العام لأول مرة، وهذه الجامعات منتشرة في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن التعليم التكنولوجي يهتم بالغزل والنسيج والكهرباء ومختلف التخصصات، بالإضافة إلى إمكانيات استكمال الدراسة في تخصصات أخرى.

وأكد أن الدولة مهتمة بسوق التعليم الفني ويكون خريجو الكليات التكنولوجية بنسبة 80% من التعليم الفني، ويحصل الطالب على بكاليورس تكنولوجيا، ويجري إنشاء نقابة التكنولوجيين ضمن سياسة الدولة للاهتمام بالتعليم الفني.

تكلفة دراسة السنة في الجامعات التكنولوجية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن حاليا الجامعة الحقيقية هي التي توفر فرص عمل سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية ليست ربحية، ويدفع الطالب فقط نحو 40% من قيمة الدراسة بها وسط شراكة مع دولة كوريا الجنوبية، ويتم اختيار 20% فقط من الثانوية العامة و80% من خريجي التعليم الفني.