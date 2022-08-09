رابط تظلمات الثانوية العامة 2022.. تعرف على خطوات مراجعة درجاتك

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، ما يزال من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل، خاصة من جانب طلاب الصف الثالث الثانوي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي طلبات التظلمات بداية من أمس، حتى يوم 18 أغسطس الجاري، على الموقع الرسمي للوزارة.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لجميع الطلاب، تقديم تظلم على نتيجة الدور الأول، علي رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم دفع رسوم التظلمات، عبر منافذ: البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

وأشارت إلى أنه بعد دفع الرسوم يتم تقديم طلب التظلم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة، من خلال تحديد المديرية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، ورقم الجلوس.

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي، بمتابعة بزيارة رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بشكل شبه يومي، لمعرفة موعد الاطلاع الخاص به، مشيرة إلى أنه يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة، ويراجع الطالب، تظليل الإجابات الخاصة به، وكتابة الملاحظات والتوقيع بنفسه.

وأكدت الوزارة، أن حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره، إلى مركز التقدير المركزي (المركز القومي للامتحانات)، للإطلاع على أوراقه، ويمنع اصطحاب المدرس معه، مؤكدا أن من يتخلف عن المواعيد المحددة، ليس له الحق في التقدم بالتظلم مرة أخرى.