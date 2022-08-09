فحص 51 ألفا و300 مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال يوليو الماضي بسوهاج

قال وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور سامي النجار، إنه جرى فحص أكثر من 51 ألفا و300 مواطن في 5 مبادرات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة»، والتي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، موضحا أن سوهاج تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة.

وأضاف «النجار» أن المبادرة الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

مبادرات لصحة المرأة والجنين

وأوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت مبادرتي «صحة المرأة» و«صحة الأم والجنين، لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

بينما مبادرة صحة الأم والجنين تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وتم فحص ما يقرب من 29 ألفا و300 سيدة خلال المبادرتين، وذلك في يوليو 2022.

وفي المرتبة الثالثة مبادرة السمعيات، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصا على صحة الطفل المصري، وتم بها فحص أكثر من 9 آلاف و300 طفل وذلك خلال شهر يوليو لعام 2022، وتهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

وجاء رابعا مبادرة الاعتلال الكلوي، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص ما يقرب من 12 ألفا و300 مواطن خلال شهر يوليو 2022، وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التي تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مبادرة لفحص كبار السن

وجاء خامسا مبادرة كبار السن 65 سنة وما فوق، والتي تم فحص ما يقرب من 400 مواطن من خلالها، وذلك في أربعة مراكز كمرحلة أولى وهي سوهاج وأخميم وجهينة وطهطا، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية «الأنيميا والسمنة»، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

كما تقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.