صاحب مزرعة تين شوكي: فاكهة البسطاء وسعرها 50 قرشا في القرى

قال رضا الكردي صاحب مزرعة للتين الشوكي إنه ورث زراعة التين عن أبيه وجده، لافتًا إلى زراعتهم التين الشوكي منذ ما يقرب من 30 عامًا، لافتًا إلى وجود نوعين بمصر للتين الشوكي، وهما الأصفر والأحمر الذي يطلق عليه الفراولة.

عمر شجرة التين

وأضاف الكردي في تقرير مذاع على شاشة «dmc، أن القليوبية تشتهر بزراعة التين الأصفر، موضحًا أن التين الأصفر بقرية الدير بالقليوبية يتميز بأنه سكري، لافتًا إلى أن عمر شجرة التين يتراوح بين 20 إلى 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الشجر يقوم بتجديد نفسه تلقائيًا.

تفتيح الشجر بشهر ديسمبر

وأوضح صاحب مزرعة للتين الشوكي أنه يتم كسر الألواح تحت شجر التين الشوكي بنهاية الموسم، وبشهر ديسمبر يتم حرث الأرض وإزالة الألواح المكسرة، حتى يتم تفتيح الشجر استعدادًا لإنتاجه.

عمالة متخصصة وزي معين

ولفت «الكردي» إلى أن موسم التين الشوكي يبدأ في 16 يونيو في مختلف الحافظات، بينما يبدأ في القليوبية 1 يوليو، مشيرا إلى وجود عمالة متخصصة لجمع التين الشوكي، حيث يتصف جمع التين بالتعب والمشقة، كما أنه يستلزم ارتداء ملابس معينة ثقيلة وتحتوي على أكثر من طبقة وبعضها مصنوع من الخامات الثقيلة إضافة إلى ارتداء القفازات وهو ما يزيد من صعوبة جمعه خاصة بالطقس الحار.

فوائد التين الشوكي

وأشار إلى فوائد التين الكثيرة ومنها المساعدة على عملية الهضم، كما أنه غني بفيتامين b وc، وغني بالماغنسيوم ويعالج قرحة المعدة والقولون، موضحًا أن عملية الري تتم مساءً وهو ما يعرض الأفراد للعديد من المخاطر خاصة مع انتشار الثعالب والثعابين والحشرات السامة ليلًا، منوهًا إلى أنها فاكهة البسطاء حيث يبلغ ثمنها بالقرى 50 قرشًا للواحدة، غير أنها تباع بأسعار مرتفعة بالأماكن السياحية.