لتسويق المقاصد المصرية.. «السياحة» تشارك بمعرضين دوليين في سبتمبر وأكتوبر

في إطار المشاركة المصرية بكافة المعارض والبورصات والمؤتمرات السياحية العالمية والإقليمية، دعت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة للمشاركة في فعاليات مؤتمر «مستقبل الضيافة بالشرق الأوسط»، المقرر انعقاده بمنطقة الجميرة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر المقبل.

مشاركة الفنادق المصرية في المؤتمر

وطالب علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال الكتاب الدوري رقم 126 لسنة 2022، كافة الفنادق المصرية الراغبة في المشاركة بالمؤتمر الذي تنظمه شركة «the Bench»، إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الاستثمارية الرائدة في أوربا والشرق الأوسط، بإرسال موافقتها على المشاركة على الموقع الإلكتروني للغرفة.

وفي سياق متصل تدرس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إمكانية المشاركة بالمعرض السياحي «fit latain AMerica2022»، والذي سيقام بمدينة «بيونس إيريس»، الأرجنتينية خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل.

آخر موعد للمشاركة في المعرض الأحد المقبل

ومن جهتها أرسلت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية منشورا تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية حول إمكانية مشاركة الفنادق بهذا المؤتمر السياحي، لافتة إلى أن آخر موعد لإعلان المشاركة في المعرض سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري وذلك حتى يتم تحديد مساحة الجناح المصري بالمعرض والذي سيتحدد وفقا لأعداد المشاركين.

مشاركة وزارة السياحة بالمؤتمرات السياحية

وكشف مصدر بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التابعة لـ وزارة السياحة، أن تلك المشاركات تأتي في إطار حرص السياحة على المشاركة في كافة المؤتمرات السياحية العالمية والإقليمية وذلك ضمن مساعي جذب أكبر عدد من السياح من مختلف دول العالم واستهداف أسواق جديدة لجذب السياح.