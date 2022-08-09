غياب الفنانين عن جنازة رجاء حسين.. وانهيار طليقها سيف عبدالرحمن

شيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، منذ قليل، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، في غياب تام لنجوم الوسط الفني.

جنازة الفنانة رجاء حسين

وشهدت جنازة الفنانة الراحلة انهيار الفنان سيف عبد الرحمن طليق الراحلة عقب انتهاء صلاة الجنازة قائلا: «ادعولها وانبي».

وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور صلاة الجنازة عليها، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إننا فقدنا اليوم رمز من رموز الفن المسرحي المصري، وإن الفنانة رجاء حسين صاحبة فضل عليه، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وفاة رجاء حسين

توفيت الفنانة رجاء حسين صباح اليوم بعد صراعها مع المرض عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، بعد إجرائها جراحة في المعدة يوم 15 من يونيو الماضي، وكشفت خلال تصريح سابق لـ «الوطن» أنها كانت تعاني من مشاكل في المعدة خاصة فيما يتعلق بإنزيمات الكبد.

ورحلت في أثناء وجودها في المستشفى واستكمالها العلاج، حسب ما صرح طليقها الفنان سيف عبد الرحمن لـ «الوطن».

رجاء حسين تشارك في ذئاب الجبل

وشاركت رجاء حسين في عدد كبير من الأعمال الفنية الكبيرة، والتي حققت نجاحا مبهرا من خلالها، منها مسلسل «ذئاب الجبل»، الذى عرض عام 1993، من بطولة عبد الله غيث، سماح انور، أحمد عبد العزيز، رجاء حسين، شريف منير، وائل نور ، عبد الله محمود، وفاء مكي، حمدي غيث، إنعام سالوسة، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد صفاء عامر، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.