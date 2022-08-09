العثور على جثة طفل في مقابر سرسنا: «طلع يشتغل مرجعش»

خرج الطفل «محمود» كعادته صباح كل يوم، من منزله، وأدار الـ«توك توك» الذي يعمل سائقًا عليه، لمساعدة أسرته في تدبير احتياجاتهم الأساسية، حيث كان يتحمل المسؤولية رغم صغر سنه، إلا أنّه تأخر في العودة لمنزله، ما أثار قلق أسرته، وحاولت والدته الاتصال به مراراً وتكراراً ولكن دون رد، حتى عثر أهالي قرية سرسنا بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم على جثته مقتولًا وملقى بجوار «التوك توك» الخاص به وسط مقابر القرية، في مشهد مروّع أفزع الأهالي.

بلاغ بالعثور على جثة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من أهالي سرسنا بالعثور على جثة طفل مقتولًا وملقى وسط مقابر القرية وبجواره «التوك توك» الخاص به.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبيّنّ العثور على جثة طفل يدعى "محمود"، 17 سنة، مقتولاً وملقى وسط مقابر قرية سرسنا، وبجواره «التوك توك» الخاص به.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات، وتحديد أسباب ووقت الوفاة.

فريق بحث لضبط القاتل

وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد حسام أنور رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم، لحل لغز الواقعة، والتوصل لهوية الجاني وسرعة ضبطه، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة، لإحالتها إلى جهات التحقيق لتتولى محاكمة المتهم.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجريمة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.