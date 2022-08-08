العثور على جثة عامل نظافة ملقى في أرض زراعية بالفيوم: رائحته السبب

كانت عقارب الساعة تشير إلى الـ3 فجرا، حينما ظهرت رائحة كريهة، وفاحت في أرجاء الأراضي الزراعية بنطاق قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، اعتقد المزارعون في بادئ الأمر، أنّه ربما يكون كلب نافق، إلى أنّ جاء يومُ لم يتحملوا فيه الرائحة، فقرروا البحث عن مصدرها، حتى يتمكنوا من إنهاء أعمالهم في أراضيهم الزراعية بأريحية بدلاً من عدم قدرتهم على التنفس بسبب الرائحة البشعة التي لم يقدروا على استنشاقها، إلا أنّ صدمة أصابتهم حينما عثروا على جثة عامل نظافة ثلاثيني ملقاة بين الزراعات.

بلاغ بالعثور على جثة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية أبو شنب بنطاق المركز بالعثور على جثة ثلاثيني مقتولاً وملقى وسط الأراضي الزراعية، بعد بدء تحلل الجثة وتصاعد رائحة كريهة منه.

الشرطة تعاين الجثة

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم أنور المصري رئيس المباحث إلى مكان العثور على الجثة، وتبينّ أنّها لشاب يدعى عيد.ع.د، 32 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، والجثة في مراحل التحلل، وتبينّ أنّه مبلغ باختفاءه منذ عدة أيام.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها، وعمّا إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاته من عدمه، وإعداد تقرير كامل ومفصل لجهات التحقيق لإتخاذ اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.