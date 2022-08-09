«صبحي» يوافق على تعديلات لائحة شركة الخدمات الرياضية

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إضافة واستحداث مجالات الخدمات الرياضية للمادة الثانية من لائحة شركة الخدمات الرياضية بالقرار رقم (1124) لسنة 2017 والمُعدلة بالقرار رقم (125) لسنة 2018.

إدارة وتنظيم وتسويق البطولات والمعسكرات الرياضية

وتضمن القرار عدة إضافات واستحداثات وهي علي النحو التالي، إنشاء وإدارة وتشغيل النادي المتخصص (اللعبة الواحدة)، إدارة وتنظيم وتسويق الاحداث والمهرجانات الرياضية والترفيهية، إدارة وتنظيم وتسويق البطولات والمعسكرات الرياضية، تسويق الخدمات والحقوق والعلامات التجارية الرياضية.

تسويق وتنظيم إعارات وانتقالات اللاعبين واكتشاف المواهب الرياضية

كما تضمن القرار، تسويق الخدمات الرياضية الكترونيًا، تسويق وتنظيم إعارات وانتقالات اللاعبين، وإكتشاف المواهب الرياضية وتسويقها.

وتأتي الإضافات والاستحداثات بالقرار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة استحداث مجالات جديدة تتوافق مع طبيعة الأندية وتتوافق أيضًا مع متطلبات عمل الشركات العاملة في المجالات الرياضية لتواكب السوق الرياضية.

إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدينة

يذكر أنّ المادة الثانية من لائحة تراخيص شركات الخدمات الرياضية تنص على أنّ الخدمات الرياضية هي جميع الخدمات التي تُقدم من خلال المجال الرياضي، وتتخذ المجالات الآتية: إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الخاصة، إنشاء وإدارة وتشغيل الملاعب الرياضية أو الصالات المغطاة أو مجمعات السباحة، إنشاء وإدارة وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدينة، إنشاء وإدارة وتشغيل الأكاديميات (الأكاديميات الرياضية أو أكاديمية التأهيل الرياضي العسكري، التسويق الرياضي، إدارة وتشغيل الأندية الرياضية، إدارة وتشغيل الألعاب الرياضية.