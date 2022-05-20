«فوزي»: مصر واحدة من أفضل دول العالم في استضافة الأحداث الرياضية

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ مصر أصبحت قبلة لكل الاتحادات الرياضية والهيئات العالمية بسبب إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة واعتبارها أمن قومي، وهو ما تجسد في الانطلاقة التي تعيشها البلاد في هذا القطاع، بداية من تطوير البنية التحتية التي جعلت مصر واحدة من أفضل دول العالم في استضافة الأحداث الرياضية.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الجمعة، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يحرص دائما على التطوير بشكل كامل للحركة الرياضية المصرية، موضحًا: «أول مرة تستضيف مصر اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إذ انها تلعب أدوارا توعوية ورقابية وعقابية في كل الرياضات وعلى الجميع».

المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: «في الاجتماع الأخير بالأمس، كان الملف الأهم هو التصويت على الدولة المستضيفة للمؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في 2025 في ظل منافسة شرسة وقوية بين 3 دول وهي كوريا الجنوبية وعمان وفنلندا، وحصلت كوريا الجنوبية على الأغلبية».

معمل القوات المسلحة

وأكد، أن استضافة مصر لاجتماعات الوكالة جاء من خلال ملف قوي جرى إعداده بالتنسيق بين الوزارة والوكالة المصرية: «كما أن لدينا المعمل المصري الذي يتبع القوات المسلحة وسيكون له دور كبير جدا وينتظر الاعتماد الكلي بعدما حصل على الاعتماد الجزئي».