عرض جثمان طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بالسلام على الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق في القاهرة، بنقل جثمان طفل لقي مصرعه قبل ساعات بطريق الـ100 بمدينة السلام، جراء حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ومركبته تروسيكل قيادة (المجني عليه)، إلى مشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل يوضح أسباب الوفاة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة تروسكل بطريق الـ100 بمدينة السلام، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارت الإسعاف وبالانتقال والمعاينة تبين مصرع الطفل قائد التروسيكل وإصابة قائد السيارة.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور فور تلقيها البلاغ بالأوناش وفرقة من رجال المرور، قاموا بإزالة الحطام ورفع آثار الحادث على الفور، وتسيير الحالة المرورية بالطريق.

الإستماع لأقوال شهود العيان

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت جهات التحقيق، التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، واستدعت عددًا من شهود العيان الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال تلك الواقعة.

كما كلفت رجال المباحث، بسرعة استكمال تحرياتها بشأن وقوع الحادث لمعرفة ظروفه وملابساته وموافاة جهات التحقيق بالمستجدات.