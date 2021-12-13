سقوط «عصابة الأدوية المهربة» بأقراص قيمتها 300 ألف جنيه في الدقهلية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "أشقاء" – أحدهم يملك صيدلية بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) تخصصوا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من الصيدلية المشار إليها مركزاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى ، ومديرية أمن الدقهلية ومشاركة الجهات المختصة تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط إثنين من المتهمين (مالك الصيدلية ، وآخر ) حال تواجدهما بالصيدلية ، وعُثر على (3250 قرص مخدر لعقارى "التامول – الترامادول" ، 77 قرص وعبوة منشط – 899 قرص لأدوية تابعة لإحدى الجهات الحكومية – 1274 أدوية منتهية الصلاحية – طبنجة مطموسة الأرقام ) ، وكذا ضبط (2 سيارة – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300) ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.