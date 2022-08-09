جامعة النهضة: خصم 10% من المصروفات للطلاب الملتحقين بكلية الفنون الجميلة

أعلنت جامعة النهضة، خصم 10% من المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين بكلية الفنون الجميلة للعام الدراسي 2022 - 2023، موضحة في بيان لها أن كلية الفنون الجميلة هي الوحيدة من نوعها في الجامعات الخاصة، وتضم 3 أقسام، وهي: الديكور والاتصالات البصرية والفنون البصرية، وتقبل طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأكدت جامعة النهضة، أن القبول بكلية الفنون الجميلة عن طريق القبول المباشر أو التحويل من كليات أخرى، وطبقا لشروط القبول المحددة من كل قسم، لافتة إلى أنها حريصة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

تجربة محاكاة للواقع العملي

ولفتت إلى أن كلية العلاج الطبيعي توفر لطلابها تجربة محاكاة للواقع العملي، من خلال الدراسة في أحدث المعامل المتطورة والتدريب في مجموعة من أكبر المستشفيات في مصر، وتبادل الخبرات مع كبرى الجامعات العالمية، إلى جانب اعتراف منظمات التوظيف الأوروبية بتميز لائحة الكلية وإمكاناتها كوسيلة لقبول طلابها بعد التخرج في الوظائف المختلفة بالدول الأوروبية ودول الخليج العربي.

إعداد خريجين مهرة في علوم الحاسب

ونوهت بأن وظائف علوم الحاسب تعد من أكثر الوظائف طلبًا في العالم، وفي كلية علوم الحاسب جامعة النهضة يتم التركيز على تطوير معارف ومهارات الطلاب النظرية والعملية لإعداد خريجين مهرة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة والجرافيك والأمن السيبراني ونظم المعلوماتية الطبية، وعندما يتخرج الطلاب في كلية علوم الحاسب جامعة النهضة يجدون مجموعة متنوعة من التخصصات والأدوار مثل مطور برامج ومحلل نظم الكمبيوتر ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات ومهندس شبكات الكمبيوتر ومصمم أو مطور تطبيقات الهاتف المحمول.