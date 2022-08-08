مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022.. زيادة 1% عن العام الماضي

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، وقبل انطلاق المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، لمعرفة مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022، والمنتظر أن يبدأ التنسيق يوم الخميس المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري.

مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق الكليات 2022 سيبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، ووفقًا لإحصائية وزارة التربية والتعليم، بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022، والمستجدات التي كشفت عنها حتى الآن، تبيّن ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي من 74.5% إلى 75.5% هذا العام، وكشف البيان الإحصائي حصول نحو 18500 طالب بشعبة علمي علوم على درجة 90% فما فوق، حيث إن المؤشرات الأولية في تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022 ستكون 89.54%، بواقع زيادة 1% عن العام الماضى.

مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022.. بدء التنسيق يوم الخميس

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة انتهت تمامًا من الاستعدادات النهائية لبداية تنسيق الكليات 2022، حيث كشف البيان الإحصائي حصول نحو 18500 طالب بشعبة علمي علوم عى درجة 90%، ما يؤكد أن المؤشرات الأولية في تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2022، سوف ترتفع بنسبة تقترب إلى 1%، مؤكدًا أن جميع معامل التنسيق ستكون معقمة تمامًا ضد فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق.