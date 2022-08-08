جامعة النهضة تعلن فتح باب تلقي طلبات الالتحاق لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف عن فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2022/ 2023، لجميع الشهادات الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والمعادلة والثانوية الأزهرية، وتوفر الجامعة كل السبل لمساعدة الطلاب الراغبين في الدراسة بها للتسجيل واستيفاء شروط القبول.

شراكات مع جامعتي فيينا ونورث كنتاكي

ووفق بيان صادر عن الجامعة، تأسست جامعة النهضة في بني سويف عام 2006 كجامعة متميزة تقدم تجربة حياة طلابية مختلفة ورائدة، وتقدم شهادات معترف بها محليا ودوليا، وتضم 9 كليات مختلفة وهي «كلية الهندسة - كلية الإعلام والعلاقات العامة - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الطب البشري - كلية العلاج الطبيعي - كلية إدارة الأعمال - كلية علوم الحاسب - والفنون الجميلة».

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

ووقعت جامعة النهضة العديد من اتفاقيات الشراكة مع كبرى الجامعات والمؤسسات حول العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم لإعداد جيل مؤهل نظريًا وعمليًا قادر على المنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.

ووقعت «طب الفم والأسنان» و«الطب البشري» بجامعة النهضة اتفاقية مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة فيينا الطبية، في مجال توأمة المناهج ونظم الامتحانات وتقييم الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وتتضمن الاتفاقية أن يحضر أعضاء هيئة التدريس بجامعة فيينا بصفة دورية لتغطية بعض مقررات المنهج، وتدريس موضوعات حديثة تكون جزءاً من متطلبات سوق العمل، على أن يحصل الطالب فور تخرجه على شهادة تحت إشراف جامعة فيينا الطبية الدولية، فضلا عن قبول طلاب جامعة النهضة للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بكلية طب الفم والأسنان بجامعة فيينا الطبية الدولية، كما تشمل التوأمة على مراجعة المناهج الدراسية مع جامعة فيينا ومراجعة التحديثات، وإلقاء محاضرات للطلاب بمعرفة أعضاء هيئة التدريس بجامعة فيينا.

تطوير المناهج وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ويتضمن عقد الشراكة التعاون الكامل في تطوير المناهج وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والتعليم والتقييم ومراقبة جودة البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، كما يتم الاتفاق مع جامعة فيينا لتوفير عدد سنوي من الطلاب يكون له الأولوية في استكمال الدراسات العليا.

كما وقعت كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة اتفاقية مع جامعة نورثرن كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها التعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتبادل الطلابي.