جريمة الشوال.. القبض على ربتي منزل قتلتا ابن عمهما ذبحا بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل طفل بالأقصر، وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أن مرتكبتي الواقعة هما ابنتا عم الطفل لوجود خلافات عائلية مع عمهما، حيث قتلتاه ذبحا ودفنتاه في جوال.

وذكرت تحريات قطاع الأمن أنه تبلغ لقسم شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب (نجله، 8 أعوام) عن مسكنهما، واتهم ابنتي شقيقه (سيدتين) بالتسبب في غياب نجله وعلل ذلك لوجود خلافات أسرية بينهم.

تفاصيل الواقعة

أسفرت جهود فريق البحث المشكَّل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر إلى قيام (المتهمتين) باستدراج المتغيب إلى مسكن إحداهن والاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، ما أدى إلى وفاته.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة الـمُستخدمة (سكين)، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهما وبين والد الطفل المجني عليه وقيامهما بوضع جثة الطفل داخل جوال بلاستيكي والاستعانة بأحد الأشخاص (سائق تروسيكل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) لنقلها وإلقائها بأحد المجاري المائية، أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أيد ما سبق وأرشد عن مكان الجثة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.