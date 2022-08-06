كيف وثقت طالبة الألسن جريمة زميلها؟.. و«الجنايات» تقضي بالسجن سنة

وثقت طالبة الألسن جريمة زميلها وشقيقه الأكبر عن طريق تقديم 3 رسائل ابتزاز تلقتها على هاتفها المحمول وصور فاضحة وفيديوهات خاصة لها، إلى النيابة العامة واتهمته بابتزازها للحصول على منفعة جنسية مستغلًا عملها في شركة شقيقه الأكبر بمنطقة الوايلي، وعندما تأكدت النيابة من صحة رواية طالبة الألسن قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات وقضت فيها بحبس الطالب وشقيقه بالحبس لمدة سنة وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

اختراق حساب طالبة الألسن على منصة فيسبوك

تفاصيل جريمة ابتزاز طالبة الألسن حدثت قبل 3 أشهر عندما فوجئت الطالبة بزميلها وشقيقه الأكبر يرسلان إليها رسائل على هاتفها المحمول طلبا منها إقامة علاقة معهما لكنها رفضت وهددت بترك العمل في شركة شقيق زميلها لكن المتهمان واصلا جريمتهما باختراق حساب طالبة الألسن على منصة فيسبوك ونشراه عليها صور فاضحة وفيديوهات خاصة لها؛ ما تسبب في إلحاق ضرر معنوي كبير لها فلجأت إلى القضاء وقدمت كل الأدلة ضد المتهمين وقررت النيابة العامة حبسهما آنذاك على ذمة التحقيقات وأحيلا إلى محكمة الجنايات محبوسين.

تهديد طالبة الألسن بصور وفيديوهات فاضحة

أوراق القضية كشفت أن طالبة الألسن تعرضت للابتزاز من زميلها الذي نجح في تصويرها فيديو في وضع مخل دون رضاها وبعدها بدأ في التحرش بها هو وشقيقه وطلبا منها إقامة علاقة جنسية كاملة، وعندما رفضت نجحا في اختراق حسابها بفيسبوك واستوليا على صورها الخاصة ونشرا صور فاضحة وفيديوهات للطالبة على صفحتها انتقامًا منها لعدم الرضوخ لطلباتهما الدنيئة.

التحريات تؤكد كذب رواية المتهمين

وكشفت أوراق القضية كذب رواية زميل طالبة الألسن وشقيقه عندما ألصقا بها التهم من أجل الهروب من المساءلة القانونية وتبين صحة روايتها وأنها تسلمت على هاتفها رسائل تهديد وابتزاز صريحة، كما ثبت من التحريات تعرض حسابها الشخصي للاختراق من قبل المتهمين للنيل من سمعتها.