اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بشمال سيناء بنسبة نجاح 100%

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، وكانت نسبة النجاح بها 100%.

المحافظ يهنئ الناجحين

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا الاهتمام بالعملية التعليمية في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء.

ومن جانبه، أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في الدور الثاني بلغ 1720 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحان 1417 طالبا وطالبة، وقد نجحوا جميعا في الامتحانات بنسبة نجاح بلغت 100% بينما بلغ عدد الغائبين 303 طلاب.

حضر اعتماد النتيجة كل من: حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، عادل يحيى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وخالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادي، وإيهاب الخليلي مدير التعليم الابتدائي بالمديرية.

احتفال لتكريم طلبة الثانوية العامة

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان لها، أنه سوف يتم عمل احتفال لتكريم طلبة الثانوية العامة، المتفوقين منهم، وذلك برعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وكانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت أسماء العشر الأوائل بشعبتي العلمي والأدبي بشمال سيناء، وكانت النسبة 84% بالمحافظة.

فيما كرم محافظ شمال سيناء أوائل الشهادة الإعدادية من الدور الأول، وذلك بالعمل على تحفيز التلاميذ لبذل أكبر جهد ممكن في المرحلة الثانوية.