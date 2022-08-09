مديرية التعليم في شمال سيناء تستعد لتكريم أوائل الثانوية العامة

تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإقامة احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الثانوية العامة بالشعبتين العلمي والأدبي.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، في بيان سابق له إن المديرية بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، سوف تنظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة في شعبة العلمي «علمي علوم، ورياضة»، وشعبة القسم الأدبي، موضحًا أن موعد ومكان الاحتفالية لم يُحدد بعد.

نسبة النجاح في شمال سيناء بلغت 84.7%

وكانت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء أكدت في بيان سابق، أن نسبة النجاح في الثانوية هذا العام بلغت 84.7% هذا العام، في الثانوى العام، وأن نسبة النجاح لدى المكفوفين 100% فقد يوجد 4 مكفوفين ولم يتغيب منهم أحد.

ومن جهة أخرى يتابع الطلاب وأولياء الأمور عملية التنسيقات في شمال سيناء لإمكانية الدخول في عملية التنسيق المبكر للمرحلة الأولى.

جامعة العريش تستعد لاستقبال الطلاب في 12 كلية

وأعلنت جامعة العريش بشمال سيناء في بيان لها أن 12 كلية في الجامعة بأقسامها جاهزة لاستقبال تنسيق الطلاب، منها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والحاسبات والمعلومات والتجارة والأقتصاد المنزل والأستزراع المائى والمصائد البحرية وكلية الزراعة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة في بيان له أن الجامعة سوف تساعد بأقسامها ومشروعاتها في أتمام عملية التنمية المستدامة التي تقام على أرض سيناء من خلال المشروعات الزراعية والعمرانية.