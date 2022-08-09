أخبار البورصة المصرية اليوم.. تنفيذ 54 ألف صفقة وتداول 191 سهما

شهدت البورصة المصرية تراجعات جماعية في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تراجع بنسبة 0.78% عند مستوى 9968.88 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.64%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1998.15 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2917.63 نقطة بتراجع نسبته 0.69%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.50%

وفي نفس السياق، أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على تراجع بنسبة 0.50%، ليغلق عند 1813.69 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 593.5 مليون سهم، وتنفيذ 54 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 38 سهمًا، وانخفض 102، فيما استقر 51 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 665.390 مليار جنيه، بخسائر 2.9 مليار جنيه.

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق متراجعًا نتيجة ظهور عمليات جني الأرباح الرأسمالية المؤقتة بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر وهو 10200 نقطة الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المؤشر الرئيسيس يتجه بهذا الاداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الصعود واستعادة مستوى 10000 نقطة، قد يدفع المؤشر الرئيسي الى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10200نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 2000 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، شهد أيضا تراجعًا اليوم، نتيجة عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

وتوقع «عيد»، أن يتجه المؤشر بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 1960 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2000 نقطة ثم اختبار مستوى المقاومة الثاني 2060 نقطة، مدعوماً بمشتريات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.