لغز مصرع سيدة داخل سيارة بأكتوبر.. «مخدرات وهبوط في الدورة الدموية»

جثة لسيدة داخل سيارة على المقعد المجاور للسائق، رأسها ساقط لأسفل، ولم يتبين وجود أي شخص معها، ذلك كان المشهد الذي رآه الأهالي قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة.

المجني عليها دخلت في حالة تشنج

كان صديقها رفقتها داخل سيارته يتعاطيان مخدر «الأيس»، ومرت دقائق حتى جاء دورها في التعاطي، وفور ذلك دخلت في حالة تشنج انتفض جسدها بالكامل كأنها تصارع الموت، لم يستطع فعل شيئا لها أو تقديم مساعدة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور ولقيت مصرعها.

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، للتأكد من صحة البلاغ، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة داخل السيارة.

وبعمل التحريات الأولية والفحص تبين وجود آثار لمخدر «الأيس» على أكياس بلاستيكية، كانت داخل السيارة، وتبين عدم وجود هاتف محمول خاص بالمجني عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

سرق هاتفها ولاذ بالفرار

وكشفت التحريات عن هوية صاحب السيارة الملاكي، وتمكنت من تحديد مكان تواجده وباستهدافه نجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بسرقة هاتف المتوفية، وهروبه حال رؤيته لها تصارع الموت، وجرى عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

وقرر صاحب السيارة الملاكي، أنه كان رفقة المتوفية قبل موتها، وأنهما من متعاطي المواد المخدرة، وتحديدا «الأيس»، إلا أنها حدث لها تشنجات وهبوط في الدورة الدموية، ثم لقيت مصرعها، مؤكدا أنه كان خائفا فقرر الهروب وسرقة هاتفها المحمول، مشيرا إلى أنه لم يبلغ عن الواقعة خشية افتضاح أمر تعاطيه المواد المخدرة.