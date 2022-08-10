موقع وزارة التموين «دعم مصر» لتحديث البطاقات.. الرابط الرسمي وخطوات التسجيل

«موقع وزارة التموين دعم مصر لتحديث البطاقات»، من أكثر ما يبحث عنه أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث العالمي جوجل، من أجل الاستفادة مُهلة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لإضافة رقم الهاتف المحمول لتحديث البطاقة التموينية والمحدد لها الانتهاء نهاية شهر أغسطس الجاري.

موقع وزارة التموين دعم مصر لتحديث البطاقات

ويتيح موقع وزارة التموين دعم مصر حتى الآن خدمة إضافة رقم الهاتف المحمول للبطاقة التموينية من خلال الأيقونة المُفعلة عبر الموقع من الرابط الرسمي له، باتباع الخطوات التالية:

1- تصفح الرابط الرسمي لوزارة التموين من هنــا.

2- ملء رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

3- الضغط على أيقونة التالي.

4- يظهر بعد ذلك اسم عائل الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

5- كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة مشترطا أن يكون مسجلا باسمه في شركة المحمول التابع لها.

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم اشتراط شراء خط محمول من شركة بعينها مؤكدة أن موقع دعم مصر يقبل أي رقم محمول طالما قام صاحب البطاقة التموينية بتسجيل الخط في أيٍ من شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر.

3 ملايين بطاقة تموين

وتستهدف وزارة التموين خلال الفترة الحالية استكمال تحديث بطاقات التموين التي لم تستكمل تحديث بياناتها وتسجيل رقم الموبايل عليها، إذ قام ما يقرب من 20 مليون صاحب بطاقة تموينية بتسجيل رقم الموبايل على البطاقات التموينية، فيما منح وزير التموين أصحاب البطاقات الذين لم يستكملوا إجراءات التحديث شهرا إضافيا حتى نهاية سبتمبر الجاري بدلا من انتهاء المهلة نهاية يوليو الماضي.