دعم مصر للتموين 2022.. ادخل على الرابط الرسمي لتسجيل رقم الموبايل

دعم مصر للتموين 2022 من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي جوجل من أصحاب بطاقات التموين الراغبين في تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية من خلال إضافة رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين لمن تسلم رسالة التسجيل من خلال التعليمات المرسلة من وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز التي يتسلمها المواطن مع كل عملية صرف للخبز المدعم من ماكينة الصرف من المخابز البلدية.

دعم مصر للتموين 2022 الرابط الرسمي

ويتيح الرابط الرسمي لموقع دعم مصر للتموين 2022 تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، بشرط أنَّ يكون رقم الموبايل المقرر إضافته على البطاقة مسجل باسم رب الأسرة في شركة المحمول التابع له، وذلك عبر الرابط الرسمي للموقع من هنــا وباتباع الخطوات التالية:

1- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

2- يظهر اسم صاحب البطاقة التموينية للرقم الذي تمّ كتابته.

3- كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

رسالة رقم المحمول تحت المراجعة

ويظهر موقع دعم مصر رسالة إلكترونية بعد كتابة رقم الموبايل إما بقبول الرقم المحمول إذا كان مسجل باسم صاحب البطاقة، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسمه، أو برسالة تنص على أن رقم المحمول تحت المراجعة من أجل مراجعة الرقم مع شركة المحمول للتأكّد من تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين.

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه لن يقبل مطلقًا تسجيل رقم المحمول باسم أحد أفراد الأسرة المدرجين على بطاقة التموين، إذ يلزم قبول الرقم المحمول أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة نفسه، باستثناء فقط كبار السن فوق 65 عامًا والسجناء بناء على ما أقره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.