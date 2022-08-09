مدبولي: استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء وفر 150 مليون دولار شهريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر اتخذت إجراء منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد اتفاق بين وزارتي الكهرباء والبترول، باستبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، أنّه كلما رشدنا استهلاك الغاز وتوفيره، كلما صدرناه ووفرنا العملة الصعبة، لذلك حاولنا استبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء ونجحنا في ذلك، وحققنا فائضا وصدرناه على مدار الفترة الماضية متوسطه من 100 لـ150 مليون دولار شهريا، دون تخفيف استهلاك الكهرباء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ فاتورة الغاز الطبيعي زادت جدا على مستوى العالم، وحدث تحريك لسعر الدولار، والعملة الصعبة زادت الضغوط على الدولة، وكان من الطبيعي زيادة أسعار الكهرباء، لكن حرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالشرائح الدنيا بالطبقات الاجتماعية، أرجأ تطبيق القرار لبداية العام المقبل.