مدبولي: فصل الكهرباء عن المباني الحكومية والميادين العامة الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه سيتم تطبيق عدد من القرارات الفورية اعتبارا من الأسبوع المقبل، أهمها ترشيد استخدام الكهرباء في المباني الحكومية، حيث سيتم قطع التيار عن المباني الحكومية بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وبعض غرف المباني الحكومية، كما سيتم إيقاف الانارة الخارجية بالمباني الحكومية والميادين العامة بشكل تام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنّه سيتم تخفيض إنارة الشوارع والطرقات الرئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء، حيث جرى إيقاف إنارة ميدان التحرير، والأسبوع المقبل سيتم التطبيق الكامل لهذا القرار، فضلا عن تطبيق قرار التوقيت الصيفي الخاص بالمولات التجارية، وسيكون الساعة 11 مساء.